نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: أستطيع المراهنة بمستقبلي من أجل بيرسي تاو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المدير الفني السابق لماميلودي صنداونز، بيتسو موسيماني، سبب رغبته في بذل مجهود اضافي في مواجهة لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو.

يُعرف مدرب الوحدة السابق بإدارة الرجل الجيدة وبناء علاقات جيدة مع لاعبيه في كل مكان عمل فيه.

يعد المدرب الجنوب أفريقي أحد أكثر المدربين تتويجًا في إفريقيا، وأحد أسباب هذا الإنجاز هو أسلوبه في التعامل مع اللاعبين تحت وصايته.

في مقابلة بودكاست أجريت مؤخرًا على " سبورت لايف " أشاد موسيماني بنجم الأهلي المصري بيرسي تاو وكشف سبب تمكنه من بذل جهد إضافي لصالح نجم بافانا بافانا.

قال موسيماني: "بالنسبة إلى بيرسي تاو، يمكنني أن أضع رأسي على الكتلة".

وأضاف "كان بيرسي تاو وخايا شوزي قريبين من بعضهما البعض عندما كنا في ماميلودي صنداونز، كنت أعلم أن لدي خطة للخلافة ".

واختتم "لقد منحنا خيا عقدًا كبيرًا قبل بيرسي، وقلت لبيرسي، أثبت لي، يسعدني أن أثبت خطأك أنك مستعد للعب في الفريق الأول ".

