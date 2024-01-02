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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب برايتون آند هوف ألبيون روبرتو دي زيربي إنه فوجئ باستدعاء كاورو ميتوما لتشكيلة اليابان للمشاركة في كأس آسيا لكرة القدم، حيث من المتوقع أن يغيب الجناح الدولي عن الملاعب عدة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

كأس آسيا.. مدرب برايتون مستاء من استدعاء ميتوما

واختار هاجيمي مورياسو مدرب اليابان ميتوما في تشكيلته النهائية لكأس آسيا في قطر، حيث تقام البطولة القارية في الفترة من 12 يناير (كانون الثاني) الحالي إلى العاشر من فبراير (شباط) المقبل.

ولم يشارك اللاعب البالغ عمره 26 عامًا مع برايتون منذ خروجه وهو يعرج خلال التعادل 1-1 مع كريستال بالاس في 21 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ولم يكن دي زيربي متأكدًا مما إذا كان ميتوما سيتعافى في الوقت المناسب للعب في قطر.

وقال دي زيربي للصحفيين قبل رحلته لمواجهة ويست هام يونايتد في وقت لاحق اليوم الثلاثاء: "أنا مندهش حقًا لأن طاقمي الطبي أخبرني أن ميتوما يحتاج من أربعة إلى ستة أسابيع للتعافي من الإصابة".

وتابع: "بالنسبة لي، من الصعب أن أعتقد أنه قادر على اللعب في كأس آسيا. لكنني معجب بميتوما بين جميع لاعبي فريقي، لذلك إذا تمكن من اللعب مع منتخب بلاده فسأكون سعيدًا وفخورًا للغاية".

وتسعى اليابان للفوز بكأس آسيا للمرة الخامسة في رقم قياسي بعد فوزها باللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

وستبدأ مشوارها في 14 يناير (كانون الثاني) بمواجهة فيتنام قبل أن تواجه العراق وإندونيسيا ضمن المجموعة الرابعة.