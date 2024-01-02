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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب توتنهام هوتسبير أنجي بوستيكوغلو إن عودة رودريغو بنتانكور المبكرة من الإصابة أعطت دفعة قوية للفريق بعد أن ساهم لاعب وسط أوروغواي في الفوز 3-1 على بورنموث في الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي.

بوستيكوجلو: عودة بنتانكور دفعة قوية لـ "سبيرز"

وكان من المتوقع أن يغيب بنتانكور شهرين على الأقل بسبب إصابة في الكاحل تعرض لها خلال هزيمة توتنهام 2-1 أمام أستون فيلا بالدوري في 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.



ورغم ذلك عاد اللاعب البالغ عمره 26 عامًا للتدريب قبل الموعد المحدد ولعب أقل من ساعة في فوز توتنهام يوم الأحد وشارك في صناعة الهدف الافتتاحي.

وقال بوستيكوغلو إن بنتانكور أظهر عزمًا كبيرًا على تجاوز مشاكل الإصابة بعد غيابه عن الملاعب معظم عام 2023 بسبب مشكلة خطيرة في الركبة.

وأضاف مدرب "السبيرز" في مقابلة مع موقع النادي على الإنترنت الليلة الماضية: "تدرب رودريغو خلال الأسبوع. إنه مقاتل. كان يريد اللعب. لقد سمحت له بالتدريب مع الفريق ولم يكن هناك مما رأيته يمنعه من المشاركة.

وتابع: "كنا نعلم أننا لن نحصل منه على أكثر من 55 أو 60 دقيقة، لكن هذا يمثل دفعة للفريق بأكمله لأنه لاعب جيد ويملك أيضًا شخصية رائعة. لقد رأت المجموعة ما مر به ولم يسمح له أبدًا بإحباطه، فهو يعمل بجدية يوميًا".

ويستضيف توتنهام منافسه بيرنلي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الجمعة المقبل قبل أن يسافر لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري يوم 14 يناير (كانون الثاني).