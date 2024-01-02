نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جنوب إفريقيا يكشف أسباب عدم استدعاء نجم بيراميدز للكان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح هوجو بروس، مدرب بافانا بافانا، أنه يشعر أن فخري لاكاي لم يقدم ما يكفي عندما تم استدعاؤه سابقًا لكسب مكان في فريقه للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وسجل لاكاي ثلاثة أهداف في 14 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم ووصل إلى أرقام مزدوجة في مصر الموسم الماضي.

كما إنه أيضًا أحد المهاجمين القلائل من جنوب إفريقيا الذين يلعبون بانتظام في دوري أبطال، ويعتقد الكثيرون أنه كان يجب أن ينضم إلى الفريق، نظرًا لانسحاب لايل فوستر وليبو موثيبا.

ومع ذلك، يشعر بروس أن لاكاي لم يقم بما يكفي خلال الاستدعاءات السابقة.

قال بروس عندما سئل عما إذا كانت فرصة ضائعة عدم استدعاء لاكاي: "لا أعتقد ذلك".

وأضاف "كان لدينا فاجري عدة مرات مع المنتخب الوطني، وبصراحة لم يكن أداء فاجري جيدًا ".

وتابع "لقد رأيت بعد ذلك أنه لا يلعب دائمًا مع بيراميدز، لذا مرة أخرى هذا خيار تتخذه وقد اتخذت قرارًا بعدم إشراكه في الاختيار ".

بدلًا من ذلك، أختار بروس ثيمبا زواني، وبيرسي تاو، وأوزوين أبوليس، ومهلالي مايامبيلا، وزاكيلي ليباسا، وإيفيدنس ماكجوبا كخيارات مهاجمة له.

