نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ديلي ميل: اقالة واين روني وذا صن تعلق على رحيل فان دي بيك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 02-01-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-

ديلي ميل تعلق على إقالة روني

جماهير فريق برمنجهام سيتي قامت بتقديم أغنية مسيئة للمدرب واين روني بعنوان "ستتم إقالتك في الصباح" بعد هزيمة الفريق أمام ليدز يونايتد.

وتعد هذه الخسارة التاسعة لفريق برمنجهام سيتي تحت قيادة المدرب واين روني في 15 مباراة.

ذا صن تسلط الضوء على انتقال دي بيك للبوندسليجا وإنهاء اعارة زياش

ونقلت صحيفة ذا صن، انتقال اللاعب الهولندي فان دي بيك من مانشستر يونايتد إلى نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلى صعيد آخر، انتهت فترة إعارة لاعب المغربي حكيم زياش مع جالاتا سراي وعاد لنادي تشيلسي بسبب الإصابات وعدم تقديمه للمستوى المطلوب مع فريقه التركي.