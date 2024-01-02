نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. موسيماني يفاجئ نجم الأهلي وبديل نيمار في الهلال وتطورات مستقبل صلاح محسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 2-1-2024في السطور التالية:

موسيماني يفاجئ نجم الأهلي

أوضح المدير الفني السابق لماميلودي صنداونز، بيتسو موسيماني، سبب رغبته في بذل مجهود اضافي في مواجهة لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو.

يُعرف مدرب الوحدة السابق بإدارة الرجل الجيدة وبناء علاقات جيدة مع لاعبيه في كل مكان عمل فيه.

يعد المدرب الجنوب أفريقي أحد أكثر المدربين تتويجًا في إفريقيا، وأحد أسباب هذا الإنجاز هو أسلوبه في التعامل مع اللاعبين تحت وصايته.

في مقابلة بودكاست أجريت مؤخرًا على " سبورت لايف " أشاد موسيماني بنجم الأهلي المصري بيرسي تاو وكشف سبب تمكنه من بذل جهد إضافي لصالح نجم بافانا بافانا.

قال موسيماني: "بالنسبة إلى بيرسي تاو، يمكنني أن أضع رأسي على الكتلة".

وأضاف "كان بيرسي تاو وخايا شوزي قريبين من بعضهما البعض عندما كنا في ماميلودي صنداونز، كنت أعلم أن لدي خطة للخلافة ".

واختتم "لقد منحنا خيا عقدًا كبيرًا قبل بيرسي، وقلت لبيرسي، أثبت لي، يسعدني أن أثبت خطأك أنك مستعد للعب في الفريق الأول ".

بديل نيمار في الهلال

أعادت تقارير إخبارية كشف معلومات حول اقتراب أحد لاعبي فريق روما الأول لكرة القدم من الانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق روما، بدأ في تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده بقيمة 13 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديبالا يجب أن تدفع فقط قيمة الشرط الجزائي، مما يعزز فرص الأندية السعودية في التفاوض مع اللاعب الأرجنتيني للتعاقد معه. ويتصدر الهلال السعودي قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع ديبالا، لتعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

مع ذلك، فإن روما لا تعبأ كثيرًا برحيل ديبالا، حيث يعتقد اللاعب أن الفريق هو بيته ويأمل في تلقي عرضٍ لتجديد عقده، خاصةً مع رغبته في اللعب تحت قيادة المدير الفني جوزيه مورينيو.

تطورات مستقبل صلاح محسن

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في موقف صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المرتبط برحيله أو استمراره مع النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية إلى أن النادي الأهلي يرغب في دخول صلاح محسن ضمن صفقة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد من فيوتشر.

وقال المصدر إن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، سيعقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع صلاح محسن لإقناعه بالموافقة على الانتقال إلى فيوتشر.

وأشار المصدر إلى أن صلاح محسن لا يرغب في الدخول ضمن صفقات تبادلية ويرى بأنه من الأفضل اختيار ناديه الذي سيلعب له حال عدم حاجة الأهلي إلى خدماته.

وأكد المصدر على أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي يأمل في حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد خلال الساعات المقبلة بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر الذي طلب التعاقد مع اللاعب الدولي.