نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يفاجئ كهربا وموديست في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم، عن علاقته ببعض نجوم الفريق منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، خاصة محمود عبد المنعم كهربا الذي يظهر معه دائما وتجمعهم علاقة قوية مؤخرا.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.



- إمام عاشور يتحدث عن كهربا

وتحدث إمام عاشور عبر قناة أون تايم سبورتس:" كهربا هو الداعم الأول لي داخل الفريق منذ أول يوم لي داخل الأهلي في كل شئ يدعمني ويعلمني الصح من الخطأ لا يمكن أوفيه حقه".

وتابع عن موديست:" أنتوني عنده الكثير الذي يقدم للفريق، وأحلم بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا مع القلعة الحمراء".

على جانب آخر، نجح عاشور في التتويج بأول ألقابه بقميص الأهلي بتحقيق بطولة كأس السوبر المصري على حساب فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في البطولة التي أقيمت هذا العام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

