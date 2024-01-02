نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الـ5 مليون دولار.. حقيقة رحيل "مسمار الأهلي" إلى الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تناقلت وسائل الإعلام المختلفة والعديد من منصات السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، أنباء عن اقتراب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فريق طرابزون التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأصبح المالي أليو ديانج، نجم خط وسط المارد الأحمر، على مقربة من مغادرة الفريق هذا الموسم بعد تلقي سابقا بعض العروض الأوروبية والعربية للحصول على خدماته.

- حقيقة رحيل ديانج

ونشرت صحيفة "takagazate" التركية، أن تردد مؤخرا أنباء عن وجود عرضا رسميا من جانب فريق طرابزون للحصول على خدمات ديانج بقيمة تصل إلى 5.2 مليون دولار.

وتابعت الصحيفة التركية، أن كل ما تم نشره وتداوله غبر صحيح بالمرة ولا توجد أي مفاوضات بين الجانبين وأن أي عروض أو حديث كان إعلانه سيكون عبر صفحات النادي التركي الرسمية.

على جانب آخر، اقترب مسؤولو القلعة الحمراء من الحصول على خدمات الدولي عمر كمال عبدالواحد، نجم نادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد عقد جلسة مفاوضات مطولة بين وليد دعبس رئيس النادي وعدلي القيعي رئيس شركة النادي الأهلي.

