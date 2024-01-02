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أحمد جودة - القاهرة -



أعلن نادي برمنجهام سيتي إقالة مدربه الإنجليزي روني من تدريب الفريق، بسبب ما قدمه من سوء نتائج، خلال مشاركته في المباريات منذ توليه الإدارة في مدة قصيرة من 3 أشهر.

برمنجهام سيتي يعلن إقالة واين روني من قيادة الفريق بسبب سوء النتائج

وتم تعيين روني لقيادة برمنجهام سيتي في أكتوبر الماضي، ولم يمر مدة طويلة وبعد 3 أشهر من توليه القيادة، قدم سوء نتائج خلال مشاركته وبسبب ذلك تم إقالته، من خلال بيان رسمي صباح اليوم الثلاثاء.



وشارك روني مع فريقه في 15 مباراة، نجح في الفوز في مباراتين فقط، وتلقى أخر خسارة له أمام ليدز يونايتد، والتي انتهت بثلاثية نظيفة للفريق المنافس ضمن الجولة الأخيرة من الشامبيونشيب.



وحصل روني على قيادة الفريق وهو في المركز الخامس بجدول البطولة، بعدما تم إقالة جون يوستاس المدير الفني السابق، وبسبب سوء النتائج تراجع برمنجهام إلى المركز العشرين في جدول ترتيب المسابقة.



وصرحت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن رئيس مجلس إدارة النادي قرر الانتهاء من سوء تراجع الفريق، ووجه الشكر لروني بعد فترة قصيرة من تدريب برمنجهام، بالرغم من أن المدرب الإنجليزي أكد في تصريحات بعد المباراة أنه سيفعل ما بوسعه لعودة الانتصارات ولن يتقدم باستقالته.

ويضع النادي ستيف كوبر تحت الانظار ومن ضمن المرشحين لخلافة واين روني، بعد رحيله عن نوتينجهام فورست الشهر الماضي، لكنه ينتظر عرضًا من كريستال بالاس لخلافة روي هوديسون.