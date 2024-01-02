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أحمد جودة - القاهرة -

كشف محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، عن مفاجأة لجماهيره.

بالصور.. كهربا يعود بمفاجأة (شاهد)



حيث نشر لاعب الأهلي صورة له عبر حسابه الشخصي إنستجرام، ظهر من خلالها بجوار طائرة هليكوبتر مرتدي نظارة وعلق من خلالها قائلا:" بنغيب فجأة وبنرجع بمفاجأة ".

ويتواجد محمود كهربا لاعب الأهلي ضمن القائمة النهائية لمنتخب مصر، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ويدخل لاعبي الفراعنة في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار استعداداته للمشاركة في البطولة، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراة ودية أمام نظيره تنزانيا، يوم 7 يناير المُقبل؛ وتقام على ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.