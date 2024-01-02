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أحمد جودة - القاهرة -

اجهش مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالبكاء بعد عرض مقطع لوالده الراحل عطية غلاب يطالبه بالفوز ببطولة إفريقيا مع المارد الأحمر، مؤكدًا على أنه سافر لزيارة قبره قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ما السبب؟ مروان عطية يبكي على الهواء مباشرة (شاهد)

وقال مروان عطية خلال لقائه في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء الإثنين، إن والده كان داعما له منذ الصغر، مضيفا: " والدي كان مصدر دعم لي منذ الصغر، لدي صور كتيرة تتعلق بوالدي على التليفون ولما بيوحشني وعايز اشوفه بشوف هذه الصور والفيديوهات".

واختتم: "قبل سفري لكأس العالم أصريت انزل البلد من القاهرة وأزور والدي في المقابر وأقرأ له الفاتحة، ووعدته إنني هشرفه في كأس العالم للأندية وأفرحه، والحمد لله قدرت افرحه وعملت اللي وعدته بيه قبل ما أسافر".