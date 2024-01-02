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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة الغد أمام ريال مايوركا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"أريد أن أبدأ هذا القسم الجديد من الموسم بشكل جيد. لقد تلقينا أخبارًا جيدة في الدورات التدريبية الأخيرة".

وأضاف:" لقد عاد فينيسيوس وكارفخال وجولير. سيعود ميندي وكامافينجا الأسبوع المقبل".

وأضاف:" الأخبار جيدة وسنحاول غدًا أن نلعب مباراة جيدة بقوة والتزام لبدء العام بشكل جيد".

أنشيلوتي قبل مواجهة مايوركا: فينيسيوس وكارفخال وجولير جاهزون وسعيد بتجديد عقدي

وتابع:"سعيد جدًا بتجديد عقدي، لقد كان الأمر بسيطًا جدًا وسريعًا جدًا. أنا سعيد جدًا بمواصلة عامين آخرين كمدرب لريال مدريد".

وواصل:" في الوقت الحالي، لا نفكر في التعاقد مع قلب دفاع آخر. نحن نفتقد اثنين من لاعبي قلب الدفاع المهمين للغاية، ولكن لدينا اثنين آخرين نثق فيهما كثيرًا، روديجر وناتشو".

وعن حارس مرمى الفريق في مباراة الغد قال:"لم أتخذ القرار بعد، لأن كلاهما يثيرا شكوكي. ولا يصح لأي منا أن يقول في هذه اللحظة حارس المرمى الأساسي. في كل مباراة سأختار حارس المرمى الذي يمنحني أكبر قدر من الثقة".

وواصل:"بالنسبة لي، حقيقة أن النادي يريد مواصلة عملي. لقد قلت دائمًا أنني لست في عجلة من أمري للتجديد. لقد اختار النادي القيام بذلك الآن لأنه ربما سعيدًا بالعمل الذي نقوم به ويريد استمراري".

وأشار:" لا أعرف إذا كان هذا نجاحًا. النجاح هنا هو الفوز بالمباريات وهذا ما سنحاول القيام به بعد هذا التجديد".

وأردف:"هذا هو عقدي الأخير، وأنا أؤكد لكم ذلك. لا يزال بإمكاني البقاء هنا بعد عام 2026، بعد كل النجاح الذي يمكن أن نحققه، قد يكون عام 2026 هو الأخير لي هنا أو لا".

وأكمل:"أريد أن أبقى مدربًا وآمل أن أكون مدربًا في عامي 2027 و2028. أنا أحب ريال مدريد وأريد البقاء هنا".

وحول تدريب منتخب البرازيل قال:"في الحقيقة، كما يعلم الجميع، هي أنني أجريت اتصالات مع رئيس الإتحاد البرازيلي لكرة القدم. أريد أن أشكر إيدنالدو رودريغز على الحب والاهتمام الذي أظهره. لقد شرفني ذلك كثيرًا، لكن هذا كان في انتظار الوضع الذي كنت أعيشه مع ريال مدريد. وليكن هذا واضحا للجميع، أريد أن أشكره على محبته، لكن في النهاية سارت الأمور كما أردت وهي البقاء هنا".

وأتم:"هناك لاعبون انتهت عقودهم، لكنهم سيختارون ما يريدون القيام به بأنفسهم. كروس، ناتشو، مودريتش، لقد تم تحديد مستقبلهم بالفعل. ليس هناك أشياء كثيرة للقيام بها. يبدو أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك. نحن لا نفكر فيما سيحدث في صيف 2024. ليس علينا القيام بأشياء كثيرة لأن الفريق يسير في اتجاه جيد للغاية مع وجود لاعبين شباب مهمين للغاية".

