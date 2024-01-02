نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب جامبيا يتجاهل مصر ويرشح منتخب مفاجئ للفوز بكأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدير الفني البلجيكي توم سانتفيت عن الفريق المرشح للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في ساحل العاج هذا العام.

وسيقود المدرب السابق للمنتخب الناميبي جامبيا إلى البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في النسخة الأخيرة بالكاميرون.

وكانت جامبيا هي الفريق الأقل تصنيفا في نسخة 2021، وتأهلت إلى دور الثمانية قبل أن تخرج على يد المضيفة الكاميرون في دوالا.

وفي مقابلة حديثة مع محطة الإذاعة النيجيرية" بريلا إف إم،" رشح سانتفيت النيجيريين للفوز بالمسابقة هذا العام في أبيدجان.

وقال: "الجميع يعرف شغفي وحبي لكرة القدم النيجيرية".

وأضاف "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون أداء نيجيريا، لأنها، بالنسبة لي، واحدة من الفرق المرشحة، لقد مرت 11 عامًا منذ أن فاز ستيفن كيشي باللقب لصالحهم."

فاز فريق سوبر إيجلز بالبطولة آخر مرة في عام 2013 في جنوب إفريقيا، لكنهم لم يصلوا بعد إلى النهائي منذ ذلك الحين.

تقع نيجيريا في واحدة من أصعب المجموعات في المسابقة، حيث تقع في المجموعة الأولى إلى جانب الدولة المضيفة وساحل العاج وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

