نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح خطير من محمد صلاح قبل كأس الأمم الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول، عن رغبته في التتويج بكأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار، مؤكدًا أن اللعب لمصر يعني له الكثير.

تحدث محمد صلاح عبر شبكة "سكاي سبورتس": "أرغب في الفوز ببطولة أمم إفريقيا، ومتأكد أن لاعبي ليفربول سيتمكنوا من الفوز في المباريات اثناء غيابي".

وتابع صلاح: "لدينا لاعبين رائعين يمتلكون إمكانيات كبيرة، وعليهم إزالة الضغوطات من خلال اللعب بأسلوبهم والجميع قادر على اللعب بمركزي وفعل ما أفعله، عليهم ألا يكونوا تحت الضغط للتعبير عن أنفسهم داخل الملعب".



وأكمل: "اللعب لمنتخب مصر يعني الكثير بالنسبة لي، يمكنك أن تسأل جيمي كاراجر، فاللعب للمنتخب الوطني هو شعور عظيم".

واختتم: "كل مرة ترتدي فيها قميص منتخب مصر، لا يجب أن اتخذه بأنه أمر مضمون، أنا سعيد بتواجدي مع المنتخب والمشاركة في البطولة التي أود أن أتوج بها".

ويذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول لتحقيق فوز عريض على نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدفين، مساء أمس الإثنين، سجل منهما قائد منتخب الفراعنة هدفين وأضاع ركلة جزاء وصنع هدفا آخر.

