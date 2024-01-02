انت الأن تتابع خبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة.. ميلان يقابل كالياري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2023 هو الأكثر بحثاً في الوقت الحالي وجميع القنوات الناقلة لهم، وهي من أكثر الأشياء الذي يريد أن يعرفها كل عشاق الساحرة المستديرة بشكل مستمر، وذلك لأنها من الأشياء الأساسية التي تبث على مدار اليوم.

مباريات اليوم

ونقوم بتقديم كل مباريات اليوم في كل المسابقات المميزة، ومن أهمها مباراة ميلان أمام كالياري في كأس إيطاليا، وهذا بجانب لقاء وست هام يونايتد أمام برايتون في نهاية منافسات الجولة العشرون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الخاص بالموسم الحالي، وتبث الكثير من اللقاءات الأخرى المميزة التي يريد أن يتابعها كل عشاق الساحرة المستديرة في الوقت الحالي.

جدول مباريات اليوم

ويبدأ في اليوم الثاني من العام الكثير من اللقاءات المميزة، وترجع المسابقات إلى الانتظام وتشهد الكثير من البطولات الأوروبية والعربية الكثير من المباريات بعد نهاية هذه الفترة من الإجازات، وأيضاً تبث مباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي الخاص بهذا اليوم والمواجهة تكون بيت وست هام وببرايتون وهو من أبرز اللقاءات المميزة التي يريد أن يتابعها، وتوجد أيضاً الكثير من اللقاءات في جدول مباريات اليوم الثلاثاء.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام يونايتد ضد برايتون – الساعة 9:30 مساء -beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الاسبانى

خيتافي ضد رايو فاليكانو – الساعة 6 مساء- beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد ضد ديبورتيفو ألافيس- الساعة 8:15 مساء- beIN Sports HD 3

فالنسيا ضد فياريال – الساعة 10:30 مساء- beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس إيطاليا

ميلان ضد كالياري – الساعة 10 مساءً-AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الجزائري

وفاق سطيف ضد شباب بلوزداد – الساعة 6 مساء

اتحاد الجزائر ضد مولودية وهران – الساعة 9 مساء.