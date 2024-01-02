انت الأن تتابع خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. اعرف موقف محمد صلاح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز اللاعب الدولي المصري محمد صلاح بقمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الثنائية التي سجلها داخل مرمي نيوكاسل، وهذا جاء في منافسات الجولة 20 من البريمرليج، وهي من أكثر الأشياء الذي بدأ الجميع يبحثون عنها وخاصة جميع عشاق الساحرة المستديرة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وجاء محمد صلاح على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، وهذا بسبب زيادة الأهداف في الدوري بقميص ليفربول خلال هذا الموسم للرقم 14 وهو تساوى مع هالاند نجم السيتي، وصاحب الرصيد نفسه من الأهداف، وقاد الريدز إلى الفوز على نيوكاسل بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، وبعدها انفرد بالقمة الخاصة بترتيب الدوري الإنجليزي، والترتيب يأتي كما يلي:

1- محمد صلاح – ليفربول – 14 هدفا.

2- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتى – 14 هدفا.

3- دومينيك سولانكي – بورنموث – 12 هدفا.

4- سون هيونج مين – توتنهام –12 هدفا.

5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

-6 هوانج هي تشان – ولفرهامبتون – 10 أهداف

7-أولي واتكينز – أستون فيلا – 9 أهداف.

8- ألكسندر إيزاك – نيوكاسل – 9 أهداف.

9- كولر بالمر – تشيلسى – 8 أهداف.

10- كالوم ويلسون – نيوكاسل يونايتد – 7 أهداف.

موعد عودة محمد صلاح إلى القاهرة

ويتأهب محمد صلاح إلى العودة للقاهرة صباح اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024، وذلك لينضم إلى معسكر المنتخب الوطني استعداداً إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية، وتعد مواجهة نيوكاسل هي الأخيرة التي قادها الفرعون المصري قبل البطولة القارية، وأيضاً التي يريد فيها نجم ليفربول عن اللقب الأول بعدما تأهل للنهائي مرتين في عام 2017 و2021 ولكنه لم ينجح في التتويج مع المنتخب الوطني.

وحصل صلاح على القمة في القائمة الخاصة بالترتيب بعد تسجيله إلي هدفين في فوز الريدز، وهي من المباريات التي جاءت مساء أمس الاثنين وهي من ضمن المباريات الخاصة بالجولة، وتعتبر من أكثير الأشياء الهامة الذي يريد أن يعرفها الجميع.