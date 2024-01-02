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أحمد جودة - القاهرة -

فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن مصير اللاعب المالي أليو ديانج مع النادي الأهلي، مؤكدًا على أن رحيله خسارة كبيرة للمارد الأحمر.

شوبير يعلق على رحيل أليو ديانج من الأهلي.. ماذا قال؟

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الأهلي لم يتلق أي عروض لرحيل لضم أليو ديانج، لكن بالفعل هناك أكثر من نادٍ تقدم بعرض شفهي فقط للتعاقد مع اللاعب".

واختتم: "أنا من عشاق أليو ديانج ورحيله سيكون خسارة كبيرة لوسط ملعب الأهلي، حيث أن الأهلي لديه مرونة لبيع أليو ديانج حال تلقيه عرضا جيدا".

كانت قد ذكرت تقارير صحفية في الأونة الأخيرة وجود أكثر من عرض من أجل ضم اللاعب المالي أليو ديانج، في حين اشتراط الأهلي 4 ملايين دولار للموافقة على رحيل اللاعب، وكان من بينهم نادي قطر القطري أبرز المهتمين بالتعاقد مع ديانج".