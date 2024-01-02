نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. إشبيلية يضم نجم إنتر ميلان على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح لوسيان أغومي، لاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي على أعتاب الإنتقال إلى فريق إشبيلية الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الكاميروني البالغ من العمر 21 عامًا، في طريقه للانضمام إلى إشبيلية على سبيل الإعارة، دون وجود أي خيار للشراء.

ووفقًا للمعلومات التي توصل لها " دوت الخليج الرياضي " تجري المفاوضات بين الناديين منذ عدة أسابيع، كما أن الاتفاق أصبح قريبًا، بل سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وسيكون لاعب خط وسط تروا السابق أول صفقة للنادي الأندلسي هذا الميركاتو الشتوي.

وفشل لوسيان أغومي، في الظهور مع النيراتزوري هذا الموسم بشكل متكرر، حيث شارك في مباراة واحدة فقط في الدوري الإيطالي حتى الآن.

