نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب غانا يكشف حجم إصابة محمد كودوس وموقفه من أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن ينضم محمد كودوس إلى فريق بلاك ستارز في وقت متأخر عما كان متوقعًا، حيث يعاني لاعب خط وسط وست هام يونايتد من إصابة طفيفة وفقًا لما قاله مدرب غانا كريس هوتون.

تم اختيار لاعب خط الوسط ضمن تشكيلة غانا المكونة من 27 لاعبًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2023 والتي تم الإعلان عنها يوم الاثنين 1 يناير 2024.

تعد لياقة كودوس مصدر قلق بعض الشيء بعد استبعاد توماس بارتي من الفريق للسماح له بمواصلة تعافيه مع أرسنال.

ومع ذلك، يقول المدرب الأيرلندي إن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا سيغيب لبضعة أيام فقط بسبب الضربة ويجب أن يكون قادرًا على لم شمله مع زملائه في الفريق في المعسكر.

وقال هوتون: نتوقع أن ينضم محمد كودوس إلى المجموعة في غضون أيام قليلة ".

وأضاف هيوتون للصحافة: "إنه يعاني من إصابة طفيفة للغاية ويجب التعامل معها قبل انضمامه إلى المعسكر ولكننا متفائلون".

وغاب كودوس عن النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون رغم إدراجه في التشكيلة النهائية للفريق، حيث لم يتمكن اللاعب من التعافي في الوقت المناسب حيث عانى النجوم السوداء من الخروج من دور المجموعات.

