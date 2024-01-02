الرياضة

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بكأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة -  

أسفرت قرعة بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة عن وقوع فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى رفقة الإتحاد السكندري وسموحة وبلدية المحلة. 

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بكأس الرابطة

وتم تقسيم الفرق إلى أربعة مجموعات على أن يصعد من كل مجموعة إلى دور الثمانية صاحب المركز الأول والثاني.

وجاءت مباريات مودرن فيوتشر على النحو التالي: 

- يوم الإثنين ٨ يناير يستضيف مودرن فيوتشر فريق الإتحاد السكندري على ملعب ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساءً.

- يوم الثلاثاء ١٦ يناير يحل مودرن فيوتشر ضيفًا على سموحة بملعب ستاد الاسكندرية في تمام الخامسة مساءً.

- يوم الأربعاء ٢٤ يناير يستضيف مودرن فيوتشر فريق بلدية المحلة على ملعب ستاد القاهرة في تمام الخامسة مساءً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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