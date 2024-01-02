نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مثيرة من مروان عطية إلى روي فيتوريا قبل أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وجه مروان عطية نجم خط وسط القلعة الحمراء رسالة قوية إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قبل بداية المعسكر المغلق استعدادا للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية ساحل العاج.

وكان فيتوريا قد أعلن ضم مروان عطية إلى القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

- مروان عطيه يتحدث عن فيتوريا

وتحدث مروان عطية عبر برنامج " ملعب أون تايم":" أشكر فيتوريا على ثقته فيا وإنه اعتمد عليا في وقت مستواي لم يكن أفضل حاجة".

وتابع:" حدث لي هبوط في أكثر من مباراة وأنا لم أكن راضيا عن نفسي لكن هذه هي كرة القدم".

- قائمة مصر المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.

الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- أسامة جلال- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.

الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية - أحمد سيد "زيزو"- أحمد نبيل "كوكا" - محمود حمادة.

الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن "تريزيجيه"- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم "كهربا"- أحمد حسن "كوكا".