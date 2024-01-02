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أحمد جودة - القاهرة - تعرض لاعب خط وسط ليستر سيتي، ويلفريد نديدي، لإصابة قبل أسابيع قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

غاب نديدي عن فوز فريق الثعالب على ضيفه هدرسفيلد تاون بنتيجة 4-1 على ملعب كينج باور يوم الاثنين.

وأكد مدرب ليستر إنزو ماريسكا بعد المباراة أن النيجيري تعرض للإصابة.

ضربة قوية لمنتخب نيجيريا قبل بداية أمم إفريقيا

وكتب أوين بالمر أتكين، مراسل ليستر سيتي في بي بي سي، على حسابه على X: "أخبرني إنزو ماريسكا أن ويلفريد نديدي تعرض لإصابة، ولهذا السبب غاب اليوم".

وأضاف "من المقرر أن ينضم كل من نديدي وإيهيناتشو إلى نيجيريا غدًا، وشدد إنزو على أن أيًا منهما ليس جاهزًا حاليًا بما يكفي للعب".

وسيبدأ منتخب النسور السوبر الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء.

