نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباحك أمم إفريقيا.. صلاح: أتمنى التتويج بكأس أمم إفريقيا والليجا تحرم غانا من أهم نجومها ومصر تاسع الكان من الناحية التسويقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم خاصة الإفريقية، موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتي تقام هذا العام في دولة ساحل العاج في الثالث عشر من شهر يناير الجاري.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباريات المجموعة الثانية، لحصد اللقب الغائب عن الفراعنة في السنوات الأخيرة.

- صلاح يتحدث عن أمم إفريقيا

وتحدث النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن مواجهة فريقه الأخيرة أمام نيوكاسل يونايتد في البريميرليج قبل الانضمام إلى معسكر منتخب مصر قائلا:"

قلت لنفسي بعد إهدار ركلة الجزاء، هل سانضم إلى المنتخب بهذا الأداء؟ ثم أجبت في نفس اللحظة لا لن يتم الأمر بتلك الطريقة".

وتابع عن كأس أمم إفريقيا:" أتمنى بشدة التتويج بلقب البطولة، أتمنى أن أحقق ذلك بشدة".

وأشار:" المشاركة بقميص منتخب مصر يعني الكثير لي، يمكنك أن تسأل جيمي كاراجر (أسطورة ليفربول) أو أي شخص، ماهو شعور اللعب في المنتخب الوطني ليس أمرا عاديا".

- مصر تحتل المركز التاسع في الناحية التسويقية

احتل منتخب مصر المركز التاسع في ترتيب المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية من الناحية التسويقية حيث تبلغ قيمته (131.41 مليون يورو).

بينما جاء نيجيريا في صدارة المنتخبات الأعلى في القيمة التسويقية (450.50 مليون يورو)

المغرب (374.80 مليون يورو)

كوت ديفوار ( 329.98 مليون يورو)

غانا (284.85 مليون يورو)

السنغال (263.90 مليون يورو)

الجزائر (180.10 مليون يورو)

الكاميرون (171.20 مليون يورو)

مالي (163.55 مليون يورو).

- صدمة لمنتخب غانا قبل أمم إفريقيا

تلقى الجهاز الطبي لمنتخب غانا أحد منافسي المنتخب المصري في المجموعة الثانية، صدمة كبرى بعد إعلان نادي أتليتك بيلباو الإسباني إصابة أعلن نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، إصابة مهاجمه الدولي الغاني إيناكي ويليامز، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس الأمم.

