نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| شيكابالا يواصل التأهيل.. وتدريبات خاصة لعلاج الأخطاء الدفاعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة.



وشهدت الجلسة حديث مطول من قبل المدير الفني مع اللاعبين حول أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة الاستعداد بأفضل شكلٍ ممكن، خلال فترة التوقف الدولي الحالي.



-شيكابالا يواصل التأهيل



واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض.



وخاض "شيكابالا" مجموعة من التدريبات البدنية والتأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" ضمن البرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، لتجهيزه للفترة المقبلة.



-تدريبات تأهيلية خاصة لثنائي الزمالك



خاض حمزة المثلوثي وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مجموعة من التدريبات التأهيلية، على هامش مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.



وخضع الثنائي لبعض التدريبات التأهيلية في صالة "الجيمانيزيوم" تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ضمن البرنامج الموضوع لهما بعد تعرضهما لإصابات عضلية.



-يوسف حسن يتابع مران الزمالك



تواجد يوسف حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الأبيض الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب النادي، استعدادًا للفترة المقبلة.



وحرص يوسف حسن على متابعة مران الزمالك اليوم، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الكاحل منذ شهرين تقريبا.



-فقرة بدنية قوية بمران الزمالك



خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية قوية، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم.



وشهدت الفقرة مجموعة من التدريبات البدنية القوية بالكرة وبدونها تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، ويركز الجهاز الفني للفريق على رفع المعدل البدني لجميع اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.



-تدريبات خاصة لعلاج الأخطاء الدفاعية



قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، خلال التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي.



وركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة على تنفيذ بعض الجمل الفنية وتصحيح بعض الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة في خط الدفاع.



وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.



يأتي ذلك بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.