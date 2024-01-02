الإسماعيلي: كنا أفضل وأخطر من المصري ولكن التسرع السبب فى التعادل

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أحمد جودة - القاهرة - قال حمد إبراهيم المدرب العام لنادي الإسماعيلي أن الدراويش حاول بقوة الفوز أمس أمام النادي المصري خلال مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز من أجل تحسين مركز النادي هذا الموسم فى جدول الترتيب.

الإسماعيلي: كنا أفضل وأخطر من المصري

وقال حمد إبراهيم فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" كنا الأقرب للفوز أمام النادي المصري، ودرسنا مبارياته الأخيرة جيدًا وعملنا على وجود فرص هجومية خطيرة لنا، ولكن التسرع تسبب فى التعادل.

وأضاف:" التسرع الذي أدي للتعادل بسبب موقف النادي فى جدول الدوري وطبيعي اللاعبين مضغوطين بشدة من أجل الفوز بالثلاث نقاط.

وأكمل:" نسعي خلال المرحلة المقبلة لتحسين النادي الإسماعيلي فى جدول ترتيب الدوري من أجل أن يعود لمكانته الطبيعية فى المنافسة.

وأتم:" المنظر السيئ الذي شاهدناه أمس بين الجماهير فى مباراة الإسماعيلي والمصري لا بد أن لا يحدث أبدًا وهم قلة من الجماهير لا تعبر مطلقًا على قيمة الناديين، ولا بد من أن يكون هناك هدوء وأن يكون هناك استمتاع بالكرة فقط.

وبذكر أن مباراة المصري والإسماعيلي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

