نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. إمام عاشور يفاجئ كهربا وموديست وموسيماني يتحدي الجميع من أجل تاو.. الهلال يستهدف ضم بديل نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في السطور التالية.

إمام عاشور يفاجئ كهربا وموديست

تحدث إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم، عن علاقته ببعض نجوم الفريق منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، خاصة محمود عبد المنعم كهربا الذي يظهر معه دائما وتجمعهم علاقة قوية مؤخرا.

وانضم إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي مطلع الموسم الحالي، قادما من صفوف فريق ميتلاند الدنماركي.

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إمام عاشور وكهربا

موسيماني: أستطيع المراهنة بمستقبلي من أجل بيرسي تاو

أوضح المدير الفني السابق لماميلودي صنداونز، بيتسو موسيماني، سبب رغبته في بذل مجهود اضافي في مواجهة لاعب الأهلي المصري بيرسي تاو.

يُعرف مدرب الوحدة السابق بإدارة الرجل الجيدة وبناء علاقات جيدة مع لاعبيه في كل مكان عمل فيه.

يعد المدرب الجنوب أفريقي أحد أكثر المدربين تتويجًا في إفريقيا، وأحد أسباب هذا الإنجاز هو أسلوبه في التعامل مع اللاعبين تحت وصايته.

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بيرسي تاو

الهلال يستهدف ضم بديل نيمار في الميركاتو الشتوي

أعادت تقارير إخبارية كشف معلومات حول اقتراب أحد لاعبي فريق روما الأول لكرة القدم من الانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق روما، بدأ في تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده بقيمة 13 مليون يورو.

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نيمار

رسالة مثيرة من مروان عطية إلى روي فيتوريا قبل أمم إفريقيا

وجه مروان عطية نجم خط وسط القلعة الحمراء رسالة قوية إلى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، قبل بداية المعسكر المغلق استعدادا للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية ساحل العاج.

وكان فيتوريا قد أعلن ضم مروان عطية إلى القائمة النهائية للفراعنة المشاركة في كأس أمم إفريقيا.

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روي فيتوريا

إشبيلية يضم نجم إنتر ميلان على سبيل الإعارة

أصبح لوسيان أغومي، لاعب خط وسط إنتر ميلان الإيطالي على أعتاب الإنتقال إلى فريق إشبيلية الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الكاميروني البالغ من العمر 21 عامًا، في طريقه للانضمام إلى إشبيلية على سبيل الإعارة، دون وجود أي خيار للشراء.

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لوسيان أجومي

ما السبب؟ مروان عطية يبكي على الهواء مباشرة (شاهد)

اجهش مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالبكاء بعد عرض مقطع لوالده الراحل عطية غلاب يطالبه بالفوز ببطولة إفريقيا مع المارد الأحمر، مؤكدًا على أنه سافر لزيارة قبره قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

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مروان عطية

موراتا يكشف مفاجأة عن انتقاله إلى يوفنتوس

أقر مهاجم أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا، بأنه كان على وشك الانضمام ليوفنتوس الإيطالي هذا الصيف، لكنه أوضح أن حديثه مع المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني كان له دور في تغيير قراره.

وفي مقابلة مع صحفية آس، قال موراتا: "نعم حقيقي أنني اقتربت من الانضمام إلى يوفنتوس. لحسن الحظ كان أمامي العديد من الخيارات، لكن حين تحدثت مع المدرب سيميوني وغوستافو لوبيز المدرب المساعد، كان القرار الأفضل هو بقائي في الأتلتي".

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موراتا

تقارير تحسم مستقبل كريم بنزيما مع اتحاد جدة

كشف رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، خوسيه فيلكس، عن مصير النجم كريم بنزيما مع نادي الاتحاد السعودي بعد مغادرته المملكة بشكل مفاجئ.

وفي حوار أجرته الصحيفة معه، أكد فيلكس أن بنزيما باقٍ مع الفريق الجداوي، وأن هناك خططًا لتغيير بعض اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية بسبب مستوى الفريق السيء في المباريات الأخيرة.

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كريم بنزيما

كم عدد المباريات التي سيغيب فيها صلاح عن ليفربول بسبب امم افريقيا ؟

مشاركة محمد صلاح في فوز ليفربول على نيوكاسل وتصدرهم للدوري الإنجليزي يمثل نهاية مثالية لمسيرته مع الفريق قبل الانضمام إلى منتخب مصر للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا. سجل صلاح هدفين وصنع هدفًا في تلك المباراة. سيغيب صلاح عن ليفربول بعد مواجهة نيوكاسل بسبب انضمامه للمنتخب الوطني. ستكون أول مباراة يغيب فيها عن ليفربول أمام أرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي في 7 يناير.

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محمد صلاح

أنشيلوتي قبل مواجهة مايوركا: فينيسيوس وكارفخال وجولير جاهزون وسعيد بتجديد عقدي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة الغد أمام ريال مايوركا في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الغد:"أريد أن أبدأ هذا القسم الجديد من الموسم بشكل جيد. لقد تلقينا أخبارًا جيدة في الدورات التدريبية الأخيرة".

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كارلو أنشيلوتي

مدرب جامبيا يتجاهل مصر ويرشح منتخب مفاجئ للفوز بكأس الأمم الأفريقية

كشف المدير الفني البلجيكي توم سانتفيت عن الفريق المرشح للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي ستقام في ساحل العاج هذا العام.

وسيقود المدرب السابق للمنتخب الناميبي جامبيا إلى البطولة للمرة الثانية على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في النسخة الأخيرة بالكاميرون.

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