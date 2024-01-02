نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت سارة في قائمة ريال مدريد أمام ريال مايوركا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام نظيره ريال مايوركا في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الإسباني "الليجا". قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا قائمة ريال مدريد شهدت غيابات بالجملة بسبب الإصابة، حيث يغيب كلًا من تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي وناتشو وكامافينجا. فيما شهدت القائمة عودة فينيسيوس جونيور وأردا غولر بعد تأكد جاهزيتهما وتعافيهما من الإصابة. وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:- حراسة المرمى: لونين - كيبا - فران الدفاع: كارفخال - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجير - كاريلو الوسط: بيلينجهام - كروس - مودريتش - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس - أراد غولر - نيكو باز الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو - خوسيلو - براهيم دياز.

