نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز السكة الحديد ودكرنس وتعادل حرس الحدود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دورى المحترفين عن فوز فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمي مجاهد على فريق وي بقيادة ممدوح عبد الحى بأربعة مقابل هدفين.

تقدم السكة الحديد بهدف محمد عصام في الدقيقة 14 وأضاف محمود عبد العاطي الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وإدرك مدافع السكة هدف فريق وي في مرماه بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني استطاع وي تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحمد فوزي مدافع السكة في مرماخ في الدقيقة 4.



وتمكن محمد عصام من تسجيل الهدف الثالث السكة في الدقيقة 8 واضاف باسم عادل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

- فوز فريق دكرنس على فريق النجوم بثلاثية مقابل هدفين حيث تقدم أحمد حسني في الدقيقة 35 لدكرنسوتعادل مصطفى جميل للنجوم في الدقيقة 40.

وأضاف محمد رضا الهدف الثاني لدكرنس من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني تمكن أحمد علي من تسجيل الهدف الثاني للنجوم في الدقيقة 11 وإدرك دكرنس هدف هدف الفوز بهدف عكسي من لاعب دكرنس في مرماه .



- تعادل فريق حرس الحدود مع بروكسى بهدف لمثله تقدم فريق حرس الحدود بهدف عمرو رجب في الدقيقة في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وخطف حسام بركات هدف التعادل لضابح بروكسي في الدقيقة 43 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق القناة مع فريق راية سلبيًا.



وتختتم الجوله الأربعاء ب6 مباريات كالتالي

1-بترول أسيوط مع مصر المقاصة

2-غزل المحلة مع النصر للتعدين

3-أسوان مع طنطا

4-مكادى مع وادى دجلة

5-لافيينا مع أبو قير للأسمدة



6- جمهورية شبين مع بتروجت

جدول ترتيب

1 بتروجت 32 نقطة

2 حرس الحدود 29 نقطة

3 وادى دجلة 25 نقطة

4- السكة الحديد 24 نقطة

5- القناة 24 نقطة

6- غزل المحلة 24 نقطة

7 -لافيينا 23 نقطة

8- راية 23 نقطة

9- البترول 23نقطة

10- بروكسى 21 نقطة

11- طنطا 19 نقطة

12- دكرنس 19 نقطة

13- أسوان 18 نقطة

14- الاتصالات 17 نقطة

15- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

16- مكادى 12 نقطة

17- النجوم 12 نقاط

18 -جمهورية شبين 10 نقاط

19-مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط