نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. وفد من الأهلي يطير للسويد لحسم صفقة وسام أبو علي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أن هناك تحرك فعلي من أجل حسم صفقة الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق إي كي سيريس السويدي، خلال الشتاء الجاري.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ'دوت الخليج الرياضي': "أبو علي نال إعجاب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، وطالب بضمه وهناك خطوات رسمية لحسم الصفقة".

وأضاف: "اللاعب الفلسطيني أبدى موافقة رسمية على الانضمام إلى القلعة الحمراء وارتداء قميص الفريق، وتم الاتفاق معه بشكل كبير، لحين حسم الأمور مع ناديه".

وقال: "هناك وفد من النادي الأهلي، سوف يغادر إلى العاصمة السويدية ستوكهولم خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التفاوض المباشر مع نادي سيريس، حول إتمام الصفقة".

واختتم: "نحاول التوصل لاتفاق مادي مع النادي السويدي بشأن اللاعب، حيث تم رفع العرض المادي من مليون و400 ألف دولار إلى مليون و700 ألف دولار".

