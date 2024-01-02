قطار السكة الحديد يقطع حرارة الإتصالات بدورى المحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - قطار السكة الحديد يقطع حرارة الاتصالات بدورى المحترفين

حقق فريق السكة الحديد بقيادة امير عزمي مجاهد فوزا كبيرا على نظيره فريق وي بقيادة ممدوح عبد الحى بأربعة مقابل هدفين

في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة ال15 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين.



انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدفين مقابل هدف عن طريق محمد عصام في الدقيقة 14 ومحمود عبد العاطي ال في الدقيقة 28.

وإدرك مدافع السكة هدف وي في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



واستطاع وي تسجيل الهدف الثاني عن طريق أحمد فوزي مدافع السكة في الدقيقة 4 للشوط الثاني.



وتمكن محمد عصام من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 8 للسكة وأضاف باسم عادل الهدف الرابع من ركلة جزاء.



وجاء تشكيل فريق وي كالتالي:-

حسين حمدي - محمد عزت، عبد الرحمن عبد النبي،مروان على، اسلام عبد الواحد،أحمد نبيل مانجا،محمد ياسر زحلق، احمد اسماعيل،فيصل غريب،حسام احمد، محمد بهاء.



وتواجد في البدلاء..



محمود شكري، محمد امين، احمد السيد، عبد الرحمن فؤاد، على محمد،احمد كمال،محمد صبري، محمد عبد الواحد، ماكلين.



وجاء تشكيل السكة مكون من..



مؤمن جابر، أحمد فوزي، سعيدو، باسم عادل، سامى عبدالستار، سيلا، محمد جمال الكارته، أحمد ربيع،محمد عصام، محمود عبد العاطي،جون ايفري.



وتواجد في البدلاء..

يوسف رحومه،عثمان جهاد عثمان ،عمر صلاح، ابراهيم عبد الخالق ، المتولي محمود،أحمد جوده، محمود بشار، محمد نادي،ابراهيم عبد الخالق، اسامه صبحي، محمد جمال.



بهذه النتيجة يترفع رصيد السكة الحديد عند النقطة 24 نقطة محتلا المركز الرابع، بينما تجمد رصيد فريق وي عند النقطة 17 محتلا المركز الرابع عشر.



ادار المباراة الحكم أحمد عبد السميع حكم ساحه عاونه محمدعطا مساعد أول وعلاء على السروى مساعد ثانيط ومحمد أيمن حكم رابع.



جدول ترتيب

1 بتروجت 32 نقطة

2 حرس الحدود 29 نقطة

3 وادى دجلة 25 نقطة

4- السكة الحديد 24 نقطة

5- القناة 24 نقطة

6- غزل المحلة 24 نقطة

7 -لافيينا 23 نقطة

8- راية 23 نقطة

9- البترول 23نقطة

10- بروكسى 21 نقطة

11- طنطا 19 نقطة

12- دكرنس 19 نقطة

13- أسوان 18 نقطة

14- الاتصالات 17 نقطة

15- أبو قير للأسمدة 16 نقطة

16- مكادى 12 نقطة

17- النجوم 12 نقاط

18 -جمهورية شبين 10 نقاط

19-مصر للمقاصة 9 نقاط

20- النصر للتعدين 4 نقاط

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