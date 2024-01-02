نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تأجيل برشلونة تقديم صفقة فيتور روكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن سبب تأجيل نادي برشلونة تقديم لاعبه الجديد البرازيلي فيتور روكي من صفوف نادي أتلتيكو بارانيس البرازيلي.

ووصل فيتور روكي إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في الأيام القليلة الماضية لتسجيل عقده مع البارسا في شهر يناير الحالي.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه تم تغيير موعد تقديم البرازيلي فيتور روكي إلى يوم الجمعة القادم بدلا من غدا الأربعاء.

وأوضحت أن سبب تغيير موعد تقديمه لأن نادي برشلونة لا يرغب في تعارض تقديم روكي مع مباراة لاس بالماس والتي سوف تقام يوم الخميس القادم.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره فريق لاس بالماس مساء يوم الخميس القادم عند تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة، في بطولة الدوري الإسباني.