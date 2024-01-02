مختار مختار: موديست لا بد أن يرحل عن الأهلي ولو سجل أهداف هتكون "صدفة"

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أحمد جودة - القاهرة - قال مختار مختار نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن على مسؤولو القلعة الحمراء رحيل المهاجم الفرنسي أنتوني موديست خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وأن يقوم النادي بدعم صفوف الفريق بمهاجم جديد.

مختار مختار: موديست لا بد أن يرحل عن الأهلي

وقال مختار مختار فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" لازم قرار يصدر من النادي الأهلي برحيل أنتوني موديست والتعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية، لأن موديست وجوده ليس فارق مع النادي الأهلي.

وأضاف:" هدف موديست أمام مودرن فيوتشر عادي وأى لاعب يستطيع تسجيله، ولا بد على الأهلي أن يعلم أن موديست هذا مستواه لن يكون هناك أعلي من ذلك، ولو سجل أهداف هتكون “صدفة”.

وأتم:" لازم النادي الأهلي يفكر فى ضم مهاجم صغير فى السن وبخلاف الموهبة فى تسجيل الأهداف لا بد أن يكون لاعب لديه قلب ويلعب بحماس مثلما شاهدنا لسنوات حسام حسن وعماد متعب.

