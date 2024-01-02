انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني لكرة اليد يختتم مبارياته مع عُمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اختتم المنتخب الوطني لكرة اليد، مساء الاثنين، مبارياته الودية مع المنتخب العماني الشقيق التي جرت في العاصمة العمانية مسقط.

وتأتي هذه المباريات الودية ضمن تحضيرات المنتخب، الوطني لخوض البطولة الآسيوية للشباب المقررة صيف العام 2024, بينما يستعد المنتخب العماني للمشاركة في البطولة الآسيوية للرجال، والتي تنطلق بعد أيام في البحرين.

ويسعى المنتخب الوطني لمنح لاعبيه الشباب فرصة خوض أكبر عدد من المباريات استعدادا للاستحقاقات الرسمية .