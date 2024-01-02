مدرب جديد للوحدات

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رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الوحدات عن تعيين المدرب أمجد أبو طعيمة، مديرا فنيا لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب السابق العُماني رشيد جابر.

وقال الناطق الرسمي للنادي عوض الأسمر، إن مجلس إدارة النادي وافق الثلاثاء، على التعاقد مع المدرب الوطني أمجد أبو طعيمة لقيادة فريق الكرة الأول بالنادي للموسم الكروي الحالي 2023-2024.

وأشار إلى أن المجلس وافق أيضا على تعيين المدرب عامر عقل مدرباً عاما للفريق، ورأفت العلامي محللاً للأداء، ووسام حزين مدرباً لحراس المرمى، وسعد اسماعيل مدرباً للياقة البدنية، ومحمد جمال مديرا للفريق.