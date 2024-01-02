نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إخلاء سبيل خمسة من المشجعين بضمان محل إقامتهم على خلفية أحداث مباراة المصري والاسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، إخلاء سبيل خمسة من مشجعي المصري بضمان محل إقامتهم، وهم الخمسة الذين تم القبض عليهم أمس الاثنين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة المصري والاسماعيلي والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء قرار الإفراج بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي مع قيادات مديرية أمن الإسكندرية ومسئولي النيابة العامة بالإسكندرية عقب المباراة مباشرة والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تواصلت اتصالات المجلس مع كافة الجهات المعنية.

ووجه مجلس إدارة النادي المصري خالص شكره وتقديره اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء صبري عزب حكمدار الإسكندرية على مجهودات سيادتهما الكبيرة في هذا الشأن وكذلك المستشار المحامي العام لنيابات الإسكندرية وأيضا اللواء صبري الزرقا مدير جهاز ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يتعادل إيجابيا مع الإسماعيلي بالدوري

تعادل المصري البورسعيدي مع نظيره الإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهم،على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من منافسات مسابقة الدوري الممتاز "نايل".

شهدت الدقائق الأولي من هذا اللقاء عدة هجمات للفريق البورسعيدي شكلت خطورة على دفاعات فريق الاسماعيلي.

حاول المصري من اختراق خطوط دفاع فريق الاسماعيلي في عدة محاولات في الدقيقة17 بالشوط الأول ولكن لم تنجح بالوصول إلى شباك مرمي المصري .

أضاع أبناء الدراويش فرصة حقيقية لتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق عبد الرحمن مجدي ولكن تصدي لها محمود جاد حارس مرمي المصري .

سعي الفريق البورسعيدي إلي خطف هدف قاتل في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، لكن دون جدوى، وسط تكتلات دفاعية من لاعبي الإسماعيلي، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

حصل عمر الساعي علي بطاقة صفراء وهي أول بطاقة في اللقاء في الدقيقة 38 من ارتكاب مخالفة على لاعب المصري.

وفي الشوط الثاني،احرز عبد الرحمن لاعب النادي الاسماعيلي مجدي هدف التقدم في الدقيقة 48 عن طريق هجمة مرتدة لم يمكن من التصدي لها محمود جاد لتسكن شباب الفريق البورسعيدي.

أجري علي ماهر المدير الفني للنادي المصري تغيرين مشاركة سمير فكري بدلا من غيلاس قناوي، نزول حسين السيد بدلا من عمرو السعداوي في الدقيقة 82.

أحرز فخر الدين يوسف لاعب النادي المصري هدف التعادل بكرة مشتركة مع سمير فكري في الدقيقة 86

وجاء تشكيل المصري في مواجهة الإسماعيلي كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة ، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر ، حسن علي، غيلاس جناوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

ترتيب المصري والإسماعيلي بالدوري

يحتل النادي المصري المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 16 نقطة، وخاض المصري 9 مباريات، فاز في 5 مواجهات وتعادل في مباراة وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 10أهداف واستقبلت شباكهم 14.



وفي المقابل يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 8 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، فاز في 2مباراتين وتعادل في مباراتين وخسر 5مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلي 10أهداف واستقبلت شباكهم 12 أهداف أخرى.