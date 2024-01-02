نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي يحسم قرار اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا صوت يعلو فوق صوت، صفقة انتقال كيليان مبابي، نجم الفريق لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان نهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مصدر مقرب يكشف حقيقة انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأكد مصدر مقرب من مبابي في تصريحات مقتضبة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن اللاعب الفرنسي قرر الانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

وأضاف:" مبابي يعلم أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لم يتسامح معه مجددًا، إذا قرر التراجع عن قراره مرة أخري، مثلما حدث في الصيف الماضي".

واختتم قائلًا:" هناك مفاوضات جارية حاليًا بين مسؤولي النادي الملكي وفايزة العماري والدة مبابي ووكيلة أعماله، والأمور تسير بشكل متزن حتي الآن بين الطرفين".