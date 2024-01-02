نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميركاتو 2024.. موقف البلعوطي من الاستمرار في إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت فترة الانتقالات الشتوية، والتي معها يسعى كل فريق لسد النقص في صفوفه، والاستعانة بخدمات النجوم الذين قدموا التألق خلال الموسم الحالي.

وبات عبد العزيز البلعوطي نجم حراسة مرمى إنبي، واحد من العناصر التي لفتت الانظار بتألقها مع الفريق البترولي.

فبعد بداية متذبذبة، استطاع انبي مواصلة الصحوة وتحقيق الانتصارات اخرها على حساب بلدية المحلة بثلاثية نظيفة.



إنبي يرفض التفريط بالبلعوطي

ورفض الفريق البترولي، أي محاولات لرحيل الحارس، بعد وجود اهتمام به من جانب الوكلاء.

محمد إسماعيل مدير الكرة في نادي انبي، أكد أنه لا عروض رسمية من أجل رحيل الحارس، وأن ما يحدث مجرد اهتمام من الوكلاء، وحال وصول عرض في الانتقالات الشتوية الحالية لم يتم الموافقة عليه.

وذلك في ظل تمسك الإدراة بالحارس وقوام اللاعبين من أجل إنهاء الدوري بمركز جيد.

ويذكر أن الحارس يتبقى في عقده موسم ونصف، ومن الوارد الموافقة على رحيل الحارس الموسم المقبل للزمالك.