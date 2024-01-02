موقف روكي ودي يونج.. تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - استقر تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، على تشكيل فريقه، الذي سيخوض مواجهة لاس بالماس، في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني 2023-2024.

موعد مباراة برشلونة ضد لاس بالماس

يلتقى الفريق الكتالوني مع مضيفه لاس بالماس، مساء، الخميس، المقبل، الموافق 4 يناير 2024، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الليجا الإسباني، وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام لاس بالماس

حراسة المرمي: إنياكي بينيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو – رونالد أراوخو – كريستنسين – أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: لوبيز – سيرجي روبرتو – إلكاي جوندوجان.

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد لاس بالماس في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.