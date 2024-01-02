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أحمد جودة - القاهرة - فوز بنى سويف والفيوم وتعادل لسمسطا بالجولة 10 بالقسم الثالث

أنتهت اليوم منافسات الاسبوع العاشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم فرق محافظات الفيوم وبنى سويف.

حيث حقق مركز شباب الفيوم فوزا على نظيره مركز شباب اطسا بثنائية نظيفة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الساحة، ليرتفع رصيد مركز شباب الفيوم للنقطة 10 فيما توقف رصيد مركز شباب اطسا عند 5 نقاط.



وفاز نادى بنى سويف بثلاثية نظيفة على ضيفه نادى ابو كساة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية، ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 22 فيما توقف رصيد ابو كساة عند 9 نقاط.

بينما سقط مركز شباب سمسطا فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 بملعبه أمام ضيفه مركز شباب ابشواى، ليرتفع رصيد سمسطا للنقطة 14 فيما ارتفع رصيد ابشواى للنقطة 15.

ونجح مركز شباب سنورس فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة على نظيره نادى اهلى الغرق بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب سنورس، ليرتفع رصيد سنورس للنقطة 22 فيما توقف رصيد اهلى الغرق عند 14 نقطة.



فيما كان قد حقق نادى توت عنخ امون فوزا بخماسية نظيفة على نظيره نادى مطرطارس بالمباراة التى جمعت بين الفريقان أمس بملعب الآسيوطى سبورت، ليرتفع رصيد توت عنخ امون للنقطة 30 فيما توقف رصيد مطرطارس عند نقطة وحيدة.



وشهدت نتائج مباريات الجولة مواصلة توت عنخ امون حفاظه على الصدارة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه، فيما واصل مطرطارس تذيله لجدول الترتيب، وخلال 5 مباريات تم إحراز 14 هدف.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - توت عنخ امون 30 نقطة.

2 - بنى سويف 22 نقطة.

3 - سنورس 22 نقطة.

4 - ابشواى 15 نقطة.

5 - سمسطا 14 نقطة.

6 - اهلى الغرق 14 نقطة.

7 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط.

8 - ابو كساة 9 نقاط.

9 - اطسا 5 نقاط .

10 -- مطرطارس نقطة.