نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية تعلن عن مواعيد مباريات المصري بكأس الرابطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن موعد مباريات الفريق الأول للكرة بالنادي المصري خلال دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق البورسعيدي على النحو التالي:



مباراة الجولة الأولى وتجمع بين فريق المصري ونظيره فريق المقاولون العرب ومن المقرر إقامتها في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة الجولة الثانية وتجمع بين فريق المصري ونظيره فريق البنك الأهلي ومن المقرر إقامتها في الثالثة عصر الأربعاء الموافق السابع عشر من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

مباراة الجولة الثالثة وتجمع بين فريق المصري ونظيره فريق الجونة ومن المقرر إقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق السادس والعشرين من يناير الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

إخلاء سبيل خمسة من مشجعين المصري على خلفية أحداث مباراة الاسماعيلي

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، إخلاء سبيل خمسة من مشجعي المصري بضمان محل إقامتهم، وهم الخمسة الذين تم القبض عليهم أمس الاثنين على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة المصري والاسماعيلي والتي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب.

وجاء قرار الإفراج بعد الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي مع قيادات مديرية أمن الإسكندرية ومسئولي النيابة العامة بالإسكندرية عقب المباراة مباشرة والتي استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم حيث تواصلت اتصالات المجلس مع كافة الجهات المعنية.

ووجه مجلس إدارة النادي المصري خالص شكره وتقديره للسيد اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، والسيد اللواء صبري عزب حكمدار الإسكندرية على مجهودات سيادتهما الكبيرة في هذا الشأن وكذلك للسيد المستشار المحامي العام لنيابات الإسكندرية وأيضا السيد اللواء صبري الزرقا مدير جهاز ستاد الجيش ببرج العرب.