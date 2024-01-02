المصري "2008" يفوز بركلات الترجيح على بلدية المحلة ببطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 15 عام ” الفئة العمرية "2008" بقيادة مدربه عمرو الشموتي، على ضيفه فريق بلدية المحلة، بثلاثة اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الجمهورية للفئة العمرية ذاتها والتي انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف وأدارها طاقم تحكيم من منطقة السويس مكون من عمرو محمد، محمد خلف، محمد خليفة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى النقطة الحادية والثلاثين ومحافظا على سجله خاليا من الهزائم بمبارياته الأخيرة.

جاءت المباراة متوسطة المستوى، واستطاع المصري السيطرة على غالبية فتراتها لكن ضياع الفرص السهلة حال دون ترجمة تلك السيطرة لأهداف، في الوقت الذي تراجع فيه فريق بلدية المحلة للدفاع مع اعتماده على الهجمات المرتدة التي أجاد دفاع المصري ومن ورائه نجم المباراة الحارس فادي وائل التعامل معها ليطلق حكم المباراة صافرته معلنا اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت للنسور الخضر الذين واصلوا سلسلة نتائجهم الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

مثل المصري في المباراة: فادي وائل لحراسة المرمى، سيف رفعت، عمرو طارق، كريم الحناوي ، يوسف حسام لخط الظهر، أحمد راضي، عمر أبو الليل، نبيل العزب لخط الوسط، سيف الجبالي ، ميدو أشرف عبد اللاه، محمد أسامة لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من الحارس محمد الجرايحي ويوسف أبو الليل وكريم زغلول.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. عمرو الشموتي مدربًا عامًا، ك. هاني قطب مدربًا مساعدا، ك. أيمن علي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. السيد الشيخو إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولا ماليا، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

