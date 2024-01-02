نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب "مفاجأة" يتوج بجائزة المدرب الأفضل في الدوري الإسباني عن شهر ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز ارنستو فالفيردي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو بجائزة المدرب الأفضل عن شهر ديسمبر الماضي لموسم 2023/2024 من الدوري الإسباني.

وحصل ارنستو فالفيردي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو بجائزة المدرب الأفضل عن شهر ديسمبر حيث وصل بهم إلى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني وقدموا فترة أولى بالموسم مميزة.

وكان أتلتيك بيلباو قد حقق الفوز ثلاث مرات على الفرق التي واجهها بديسمبر حيث فاز أمام رايو فاليكانو 4/0 واتلتيكو مدريد 2/0 ولاس بالماس بهدف نظيف وحسم التعادل مباراته مع غرناطة 1/1.

ترتيب أتلتيك بيلباو في الدوري

ويحتل أتلتيك بيلباو المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا برصيد 35 نقطة بعد تحقيق 10 فوز و5 تعادلات وخسر ثلاثة اخرين بعد 18 جولة ويبتعد ثلاث نقاط عن المركز الثالث والذي يحتله اتلتيكو مدريد خلفا لجيرونا وبرشلونة.

