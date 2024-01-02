نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيولي يعلن تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة كالياري في كأس إيطاليا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي إي سي ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كالياري في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس إيطاليا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ميلان وكالياري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة كالياري في كأس إيطاليا

حراسة المرمى: أنطونيو ميرانتي.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، يان سيميتش، أليكس خيمينيز، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ياسين عدلي، لوما روميرو، تيجاني ريندرز.

خط الهجوم: شاكا تراوري، لوكا يوفيتش، تشاكويزي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد كالياري في كأس إيطاليا

يمكنكم مشاهدة مباراة ميلان ضد كالياري مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD، بتعليق المعلق بدر الدين روابح.

