نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحفة فنية.. شاهد استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يستضيف منتخب مصر قبل أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خضع استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة لتجربة الإضاءة، استعدادا لاستضافة معسكر المنتخب الوطني قبل كأس الأمم الافريقية.

وكان قد أعلن مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم محمد غرابة، استضافة العاصمة الإدارية الجديدة لمعسكر المنتخب، الذي بدأ من اليوم الموافق 2حتى 9 يناير الجاري.

حيث أكد محمد غرابة: " المعسكر يأتي استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر انطلاقها يوم 13 يناير في كوت ديفوار، حيث أن مباراة تنزانيا الودية ستقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي يوم 7 يناير المقبل، في آخر تجربة قبل السفر إلى كوت ديفوار.

ويذكر أن قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية قد أوقعت منتخب مصر برفقة غانا والرأس الأخضر وموزمبيق في المجموعة الثانية.