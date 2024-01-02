نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام هوتسبير يعلن تمديد عقد السنغالي بابي مطر سار حتى 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تجديد عقد النجم السنغالي بابي مطر سار بشكل رسمي، منذ ساعات قليلة.

حيث تمكن نادي توتنهام هوتسبير، من تجديد عقد نجمه السنغالي باب مطر سار، حتى عام 2030 المقبل، بعدما شهدت الفترة الاخيرة تألق كبير من جانب اللاعب خلال الموسم الحالي.

حيث أكد نادي توتنهام هوتسبير في بيان رسمي له: "يسعدنا أن نعلن أن باب مطر سار قد وقع عقدًا جديدًا مع النادي يستمر حتى عام 2030".

وتابع النادي: "كان لاعب خط الوسط السنغالي الدولي، البالغ من العمر 21 عامًا، بمثابة اكتشاف هذا الموسم، حيث كان أسلوبه في الحركة وقدرته على تغطية الأرض يلفت الأنظار حقًا في فريق أنجي بوستيكوجلو بشكله الجديد".

ثم اكمل: "لقد ظهر في 18 من أصل 20 مباراة لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم، حيث شارك أساسيًا في 16 مباراة".

وأتم البيان: "افتتح رصيده التهديفي لنا بأسلوب أنيق مع الهدف الأول في فوزنا 2-0 على مانشستر يونايتد في أغسطس قبل أن يسجل هدف أيضًا في فوزنا على أرضنا بنتيجة 3-1 على بورنموث في ليلة رأس السنة، وقد شارك الآن في 33 مباراة معنا في جميع المسابقات".