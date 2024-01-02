نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد العباسي.. نجم مباراة حرس الحدود وبروكسي في المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت اليوم الجولة الخامسة عشر من عمر دوري المحترفين، بواقع أربع مواجهات جاءت أبرزها مواجهة حرس الحدود وبروكسي.

ولم تخطف المباراة الأنظار فقط، من جانب الفريقين بل حصد طاقم التحكيم علامة الإشادة في مباراة شائكة حتى الرمق الأخير.

طاقم المباراة

المباراة كانت بقيادة أحمد العباسي حكما للساحة، كريم مهيا مساعد أول، محمد علي توفيق مساعد ثان، ومحمد طعيمة حكما رابعا.

وجاءت المباراة شائكة ومثيرة بين الفريقين، خاصة مع حرس الحدود الذي ينافس على القمة، وبروكسي الذي يحاول الزحف رويدا رويدا إلى المربع الذهبي لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

العباسي هو أحد الحكام المخضرمين في المنافسات المحلية، والذي ظهر في مباريات هامة خلال منافسات دوري المحترفين، ليواصل التألق والنجاح في العبور بالمباراة إلى بر الامان.

محمد علي توفيق كان أحد المميزين في المباراة، والذي يواصل العمل من أجل تسجيل مسيرة جيدة.

وشهدت المباراة بشكل عام تألق كبير لطاقم الحكام والذي بات نجم اليوم الأول للجولة الجديدة في المسابقة.

وشهدت مسابقة دوري المحترفين عودة الكثير من الخبرات التي اختفت عن المنافسة إضافة لوجود وجوه شابة سجلت ظهور مميز.