نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نشرة اخبار الكان".. حقيقة الحارس الشخصي لصلاح وقميص فينيسوس جونيور سبب للشجار في منتخب غينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الأفريقية، مع بداية العام الجديد لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.



وتجري جميع المنتخبات اخر استعداداتها، من أجل الظهور بأفضل ما يكون خلال النسخة القادمة.



ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي، اخر أخبار بطولة كأس الأمم الافريقية والتي جاءت كالاتي:



ليفربول يكشف حقيقة إرسال حارس شخصي مع صلاح

ينتظر المنتخب المصري، انضمام محمد صلاح الخميس المقبل للمعسكر وذلك استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الافريقية، وأثيرت الشائعات حول المحترف المصري بوجود حارس شخصي لمرافقته، إلا أن كيت طومسون المسؤولة الاعلامية في ليفربول بأن اللاعب يسافر بمفرده وليفربول لا يرافق اللاعبين في الواجب الدولي.



اللقاح اجباري لدخول الجماهير

أطلقت السلطات في ساحل العاج تحذيرات من الاصابة بالحمى الصفراء، والذي يستوجب على كل الجماهير الداعمة لمنتخبات بلادها في البطولة، تلقى اللقاح قبل السفر بعشرة أيام على الاقل ليستطيع دخول البلاد.

وجاء التحذير من الأمراض الوبائية، عقب التحذيرات في الكاميرون من الاصابة بالميلاريا.



قميص ريال مدريد يتسبب في مشكلة داخل منتخب غينيا

تسبب قميص لاعب ريال مدريد، فينيسوس جونيور بمشكلة داخل صفوف منتخب غانا والذي أدت في النهاية لاستبعاد مورلاي سيلا لاعب نادي أروكا البرتغالي، بعد اتهام زملائه ومدربه بسرقة قميص اللاعب البرازيلي من غرفة خلع الملابس بعد المباراة الودية التي جمعتهم أمام منتخب البرازيل.

واستبعد اللاعب عقب الضجة الذي اثارها ورفضه الاعتذار لزملائه ومدربه.