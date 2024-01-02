نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجمه في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد إسماعيل مدير كرة القدم في إنبي عن تلقي عروض عن طريق بعض وكلاء اللاعبين تؤكد اهتمام الزمالك بالتعاقد مع عبد العزيز البلعوطي حارس مرمى الفريق.



وقال محمد إسماعيل في تصريحات صحفية:" المفاوضات ليست رسمية ومجرد كلام من الوكلاء فقط، البلعوطى يتبقى في عقده مع إنبي موسم ونصف الموسم".



وأضاف: "لم يصل إنبي أي عروض رسمية من مسئولو الزمالك لضم البلعوطي بل جميعها عن طريق وكلاء اللاعبين فقط".



وتابع:"في حالة وصول عروض رسمية لرحيل البلعوطي لن يتم الموافقة عليها في الميركاتو الشتوي الحالي بسبب تمسك الإدارة به وغيره من اللاعبين من أجل الحفاظ على قوام الفريق في باقي مباريات الموسم بجانب رغبة إنبي في إنهاء الموسم في مركز جيد في جدول بطولة الدوري وكذلك لتجهيز بديل في حالة رحيل البلعوطي عقب نهاية عقده".



واختتم محمد إسماعيل تصريحاته قائلًا: "من الممكن الموافقة على رحيل البلعوطي إلى الزمالك في الموسم المقبل وليس الموسم الحالي".