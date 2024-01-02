أنشيلوتي يرد على سؤال ضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد.. ماذا قال؟

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، عن حقيقة اقتراب إدارة النادي الملكي من حسم التعاقد مع النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان.

حيث تحاول إدارة نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، حسم التعاقد مع النجم الدولي كيليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ورفض النجم الفرنسي كيليان مبابي، فكرة تمديد عقده مع ناديه باريس سان جيرمان حتى موسم 2025 المقبل، بسبب رغبته في الانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد عقب انتهاء عقده مع النادي الباريسي.

أنشيلوتي يرد على إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في تصريحات له منذ قليل؛ عند سؤاله هل يمكن أن ينضم كيليان مبابي (نجم باريس سان جيرمان) إلى ريال مدريد هذا الموسم؟، فأجاب: "لن أتطرق إلى هذا الموضوع'.

والجدير بالذكر أن كيليان مبابي من المنتظر أن ينتهي عقده بشكل رسمي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صيف عام 2024 المقبل.

