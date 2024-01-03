نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا لأمم إفريقيا.. منتخب مصر للناشئين يستعيد سادسي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره خلاله باستدعاء 6 لاعبين من فريقي القلعة البيضاء مواليد 2008 و2009، للانضمام لمعسكر لمنتخب مصر للناشئين.

منتخب مصر للناشئين يستعد سادسي الزمالك

وجاءت الأسماء التي تم اختيارها كالتالي:

- عمر عبد العزيز "حارس مرمى" مواليد 2008.

- محمد إيهاب "حارس مرمى" مواليد 2008.

- عمر ياسر "مدافع" مواليد 2008.

- محمد حمد "جناح هجومي" مواليد 2008.

- معاذ محمد "مدافع" مواليد 2008.

- أحمد إبراهيم "مهاجم" مواليد 2009.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 تحت قيادة أحمد الكاس، يوم الخميس 4 يناير الجاري، ويستمر حتي 11 من نفس الشهر، ضمن الاستعدادات لتصفيات أمم إفريقيا 2025.

وفي سياق آخر يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال شهر يناير المقبل في كوت ديفوار، حيث يلعب ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب موزمبيق بالجولة الأولى من دور المجموعات.

